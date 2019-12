Uomini e Donne, Ida e Riccardo: la coppia appare felice e sorridente su Instagram

Di Fabio Morasca mercoledì 18 dicembre 2019

Il post condiviso da Ida Platano su Instagram.

La storia d'amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, dopo una serie innumerevole di tira e molla, sta procedendo, finalmente, con maggiore tranquillità.

Dopo la proposta di matrimonio, che Riccardo ha deciso di mettere in atto all'interno dello studio di Uomini e Donne dinanzi a milioni di telespettatori, alla quale Ida non ha detto sì (ma non ha detto neanche no...), manifestando la volontà di costruire delle basi solide prima di affrontare il grande passo, la coppia sembra aver ritrovato finalmente l'armonia.

Recentemente, Ida e Riccardo non hanno preso parte ad una delle ultime registrazioni del Trono Over poiché impegnati a festeggiare il compleanno del figlio di lei. Tramite Instagram Stories, infatti, i fan hanno scoperto che Riccardo, in quella circostanza, si trovava a Brescia, la città dove Ida abita e lavora.

Recentemente, invece, sul proprio profilo ufficiale Instagram, Ida Platano ha condiviso una foto dove appare sorridente e felice insieme a Riccardo, anche lui molto sereno. Il post che Ida ha deciso di condividere con i suoi follower fa ben sperare circa il futuro della coppia che appare, quindi, molto più solido: