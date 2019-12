Albano Carrisi ricorda la mamma Jolanda scomparsa: "È stato l'amore più grande della mia vita"

Di Ivan Buratti martedì 17 dicembre 2019

Il cantante pugliese rivela il suo stato d'animo a una settimana dalla scomparsa della madre Jolanda

Albano Carrisi, prima intervista per lui dopo la morte dell'amata madre Jolanda. Il cantante pugliese ha parlato ai microfoni del settimanale DiPiù Tv, rivelando il suo attuale stato fisico e psicologico dopo la perdita traumatica della mamma, che ha sempre vissuto insieme al figlio nella celebre tenuta di Cellino San Marco. La colonna portante della famiglia Carrisi, nonna affettuosa e lavoratrice infaticabile, che oggi Al Bano ricorda così:



Il mio cuore è a pezzi e sanguina. Da quando mia madre Jolanda se n’è andata, porto nell’anima una ferita, un dolore immenso. Ho perduto la donna più importante della mia vita: il mio amore più grande è stata lei. Non sarei quello che sono se non avessi avuto una mamma come lei e i suoi due grandi regali: l’amore con cui mi ha sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli brutti, e i valori all’antica che, da buona contadina, mi ha trasmesso. La fede, l’amore per la famiglia, il lavoro, il rispetto della parola data.

La signora Jolanda, che avrebbe compiuto 97 anni il prossimo primo gennaio, non è riuscita a trascorrere il Natale prossimo in calendario. La forte fede cristiana di Al Bano, tuttavia, gli fa credere che sia stato un evento quasi provvidenziale:



L’unico pensiero che, in questi giorni, dà un po’ di pace al mio cuore è il pensiero che mamma passerà il Natale in cielo con papà. Dopo essersi tanto amati su questa terra, si sono ricongiunti in Paradiso.

Jolanda Ottino è scomparsa martedì 10 dicembre 2019, nella sua casa di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. Malata da un anno, è mancata tuttavia all'improvviso. Al Bano, infatti, è dovuto rientrare rapidamente da un viaggio di lavoro in Albania per i funerali della madre. Assente alle celebrazioni Romina Power ("Non posso camminare, mi unisco comunque spiritualmente agli abitanti di Cellino, alla famiglia, ai miei figli e ad Albano, figlio amorevole ed esemplare"); presente invece Loredana Lecciso, che ha deciso tuttavia di mantenere un basso profilo.