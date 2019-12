Uomini e Donne anticipazioni trono over: le nuove accuse di Armando su Juan Luis

Di Sebastiano Cascone martedì 17 dicembre 2019

Le nuove anticipazioni del trono over di Uomini e Donne registrato lunedì 16 dicembre 2019

Ieri, lunedì 16 dicembre 2019, è stata registrata una nuova puntata del trono over di 'Uomini e Donne'. Grazie al Vicolodellenews, siamo in grado di anticiparvi quello che è successo in studio.

Si inizia come sempre con Gemma e Juan Luis. In settimana lui è andato da lei a Torino ed hanno dormito insieme, ma sotto il piumone…non è successo nulla perché lui a quanto pare si è addormentato. Addirittura è rimasto vestito, lei invece è stata sveglia fino alle 5 di mattina a chiedersi come mai tra di loro ci fosse questa impasse.

Armando lo accusa di essere falso, pure nel dichiarare la professione che svolge in quanto non è un vero dentista…ma solo un tecnico. Poi ha fatto leggere i messaggi e gli audio della sorella scambiatisi con Juan a Gianni e Tina, dove si evince che lui l’aveva contattata su Instagram e aveva fatto il cascamorto con lei quando si sono incontrati allungando le mani mentre ballavano, ma lei lo ha rifiutato e non ha voluto più né vederlo né sentirlo. Juan ha riprovato a ricontattarla più volte dopo per chiederle se era veramente la sorella di Armando senza però ricevere mai risposta. Juan insiste dicendo che erano amici. Quindi il napoletano torna anche sull'argomento signora di Firenze, quella che Juan definisce un’amica. Oggi Armando ha portato le prove che invece la signora non è sua amica, si sono sentiti sui social e lui si è auto invitato a casa sua. Quindi sono due prove che servono a far capire a Gemma che lui non è interessato a lei, se ci prova con un’altra mentre esce con lei e se ci ha provato con una donna 44 enne (sorella di Armando). Anche Gianni dice di non credere a Juan Luis, visto che ha fatto pure una serata venerdì scorso.

Gemma conferma che lui aveva questa serata e le aveva anche chiesto di accompagnarla, tra le altre cose le aveva anche proposto di andare a Napoli dai suoi amici ed in giro per locali per farsi un po’ vedere. Maria chiede a Gemma se ha il sentore che lui la stia usando, lei afferma di iniziare ad avere dei dubbi al riguardo… perché poi lui le ha anche detto chiaramente che tra loro non c’è chimica, i vari compagni di programma iniziano a dirle di lasciarlo, perché sta solo speculando su di lei, alla fine lei esce dallo studio disperata e si butta su un divano, arriva Tina a consolarla e finisce con il piangere sulla spalla dell’opinionista. Ovviamente viene chiamato anche il dottore…

Si passa ad Armando, Veronica e Roberta. Lui in settimana è uscito di nuovo con Roberta, la cosa non sta bene a Veronica, con la quale ci sono state delle incomprensioni, al che lui l’accusa di voler l’esclusiva solo dentro lo studio, ma a conti fatti non vuole uscire insieme a lui dal programma. Alla fine lei si convince ed escono fuori insieme. Salvo poi ritornare a fine puntata perché avevano già discusso fuori. Lei si è sentita costretta con un out-out e lui afferma che vuole solo imitare Ida ma non è realmente interessata a lui, quindi niente di fatto.

Nella discussione esce fuori che tra loro c’è stato più di un bacio e che lei non ha voluto rivelarlo per il figlio. Interviene Roberta dicendo che si sente sfruttata da lui, perché lui le aveva detto di voler una pausa di riflessione sia da lei che da Veronica, ma in realtà non era vero visto che ora ha provato ad uscire con l’altra…

Valentina si siede al centro con Erik e raccontano che va tutto bene, si sono baciati e c’è passione tra loro, ma lui non vuole darle ancora l’esclusiva, infatti fa entrare una donna che è venuta a corteggiarlo, anche se poi la manda via perché non gli piace.