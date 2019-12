Uomini e donne: Giovanna tronista per un giorno, Giulio torna corteggiatore (video)

Di Ivan Buratti martedì 17 dicembre 2019

Si invertono i ruoli nella puntata del dating show di Canale 5 di martedì 17 dicembre 2019



Uomini e donne, cambio di ruolo momentaneo nel Trono Classico nella puntata di martedì 17 dicembre 2019. Dopo un'accesa discussione fra il tronista Giulio e la corteggiatrice Giovanna, che non è stata portata in esterna dal ragazzo la settimana passata, la ragazza ha proposto a Maria di fare un passaggio sul trono. Una provocazione dopo l'uscita di scena della tronista Veronica, che ha abbandonato la scranna per darsi una possibilità con Alessandro, diretta al tronista che temporeggia nella scelta e sembra dimostrare poco interesse per lei.

"Vuoi provare a stare seduta fino alla fine e vedere come ti trovi?", le ha detto la conduttrice, che ha accolto così l'invito e ha dimostrato di spalleggiare la corteggiatrice, alla ricerca di risposte e sicurezze. La reazione del tronista, stuzzicato nell'orgoglio, non è tardata ad arrivare:



Sono talmente buono che, se dovesse andare male tra noi due, sarei contento se salisse sul trono. Io vorrei il bene di tutti e due, che veda lei cosa voglia. Giovanna sul trono? Io non scelgo, me ne vado a casa, torno a lavorare. Certo che ci va sul trono, mica è scema!

Giovanna ha rivelato di essersi inizialmente proposta proprio per il trono, non come corteggiatrice: "Io sono venuta e ho detto di mettermi sul trono, non si poteva e mi hanno detto di provarci. Non ci sarà mai una persona che mi piace, avevo detto, poi c'è stato questo che mi è piaciuto... Nel mio percorso vitale, avrei voluto qualcuno che facesse qualcosa per me. Ecco perché rompo le scatole, a me pesa tanto fare, ricambia, ed ecco come lo fa: lasciandomi a casa".

"Io devo rispettare quello che voglio", ha detto il tronista, che si è poi alzato per prendere il posto dei corteggiatori, quello occupato durante la frequentazione con Giulia Cavaglià. Non avrebbe problemi a lasciare il posto e tornare a corteggiarla, ha confessato. Sarà veramente così? Nonostante le scintille, pare che l'alchimia tra Giulio e Giovanna sia maggiore di quella fra il ragazzo e la corteggiatrice Giulia...