Live - Non è la d'Urso, Fabio Colloricchio e Violeta contro Aida Nizar: "Chi ti ha dato lavoro in Italia?"

Di Ivan Buratti martedì 17 dicembre 2019

Duro scontro nel talk show di Barbara d'Urso fra i due naufraghi di Supervivientes e l'opinionista spagnola

A Live - Non è la d'Urso, Fabio Colloricchio e Violeta. Ospiti dell'ultima puntata del talk show di Canale 5, i due concorrenti dell'edizione 2019 di Supervivientes, l'Isola dei Famosi spagnola, hanno raccontato la loro versione a proposito dello scandalo che li ha coinvolti alcuni mesi fa. I due, infatti, che si sono conosciuti proprio all'interno del programma, hanno consumato un rapporto d'amore selvaggio davanti alle telecamere, destando stupore tra i telespettatori e gli opinionisti.

Fabio Colloricchio e Violeta hanno raccontato che non c'era intenzione di dare spettacolo, ignari di essere ripresi dai cameraman. Scoppiata la passione, dopo che Violeta ha lasciato il fidanzato in diretta nazionale, i due hanno deciso di festeggiare il compleanno dell'influencer italiano celebrando il proprio amore senza freni. L'episodio ha dato da parlare per giorni e giorni in Spagna - anche Cristiano Malgioglio, invitato a Supervivientes, ne ha parlato, e ha suscitato parecchio sdegno anche ad un personaggio tv nazionale, foto anche qui: Aida Nizar.

L'ex concorrente del Grande Fratello, ospite in collegamento nel salotto di Barbara d'Urso, è stata critica soprattutto nei confronti di Violeta, che dalla sua ha risposto:



Sono cresciuta vedendo questa faccia da ridicola in televisione. In Spagna non è nessuno, ha toccato il fondo. Non capisco come abbia trovato lavoro qui, ma chi ti ha contattato in Italia, sei una patetica! Chi ti ha dato lavoro, nessuno ti vuole!

"Violeta è una vergogna, non mi ha fatto nulla, ma è una vergogna. Non parla nemmeno italiano. È in Italia e non parla nemmeno una parola", e l'ex protagonista della versione spagnola di Uomini e Donnha invece replicato che Aida Nizar deve invece imparare il rispetto, più che una nuova lingua. Barbara d'Urso ha poi proposto a Violeta, una volta imparato l'italiano nel giro di un mese, di diventare sua opinionista.



Ci sono persone che non hanno cervello, ti prego Barbara: non tenerla questa cosa, non sa nulla, nemmeno lo spagnolo. Il vero uomo non vuole una donna come te, vuole una donna come me.

Violeta, un tipino tosto, ha infine chiuso consigliando alla donna di prendere due pastigliette: una per la testa e una per l'invidia. Ahi...