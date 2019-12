Paolo Mari, ecco com'è diventato l'idraulico nud0 del Grande Fratello 2009 (video)

Di Ivan Buratti martedì 17 dicembre 2019

Ospite di Live - Non è la d'Urso, il concorrente del reality torna in tv a dieci anni dall'ultima apparizione con rivelazioni scottanti

Girava totalmente nudo per la casa del Grande Fratello. A dieci anni di assenza dalla televisione, Paolo Mari, concorrente del reality di Canale 5 nel 2o09, è stato ospite dell'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso. L'idraulico, espulso dalla trasmissione per aver violato le regole del programma, si è confessato nel talk show di Canale 5, rivelando alcuni dettagli sulla vicenda dell'epoca e sui suoi risvolti clinici:



Sono stato seguito per qualche anno dopo. Ho avuto un periodo di forte depressione, avevo un disagio sociale che ho manifestato, purtroppo, davanti a molte persone. Questa esperienza, abbastanza toccante a livello psicologico, mi ha fatto buttare fuori. Una settimana dopo sono stato ricoverato con un trattamento sanitario obbligatorio, sono stato dichiarato aggressivo. Ero diventato violento, anche se non ho mai fatto male a nessuno, solo a me stesso.

La conduttrice ha chiesto all'ex concorrente del Grande Fratello se si fosse mai accorto prima dell'entrata nella casa di Cinecittà di questo comportamento molesto:



Io ho sofferto di bipolarismo, ero una persona che rideva e scherzava, poi qualcosa non mi andava e boom... Ormai sono cinque anni che non prendo psicofarmaci. Da quell'esperienza ho imparato a controllarmi, sono una persona passionale, amo.

Paolo Mari ha poi rivelato di aver avuto due figli in questi dieci anni, che si aggiungono alla primogenita avuta in giovane età. Ha una compagna, un lavoro, una vita comune, lontana dalle telecamere.