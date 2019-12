Diana Del Bufalo dopo l'addio a Paolo Ruffini: "Ogni pagliaccio torna nel suo circo"

Di Massimo Galanto lunedì 16 dicembre 2019

Frecciatina social della showgirl all'ex fidanzato?

"Ogni pagliaccio torna nel suo circo, ogni regina torna sul suo trono". Questa la frase postata in una storia Instagram da Diana Del Bufalo, a poche ore di distanza dall'annuncio via social della fine della storia d'amore con Paolo Ruffini. Che si tratti di una frecciatina rivolta al suo ex fidanzato non è sicuro, ma il sospetto è più che lecito. Ieri la showgirl lanciata da Amici di Maria De Filippi aveva scritto:

Io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui.... tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me. Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna... per questo, lo ringrazio.

Poche settimane fa, l'attore e regista, pronto per debuttare alla conduzione della nuova edizione di La pupa e il secchione, aveva ammesso la crisi:

Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli. Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. Ora, ad esempio, è un momento un po’ down. Passerà.

E, invece, purtroppo, non è passato.