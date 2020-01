Grande Fratello Vip 2020, Licia Nunez: "Cos'ha Eva Grimaldi più di me? Gli anni, è coetanea di Imma"

Di Alberto Graziola sabato 18 gennaio 2020

Frecciatina di Licia Nunez nei confronti di Eva Grimaldi al Grande Fratello Vip 2020

Dopo l'incontro con la ex, Imma Battaglia, Licia Nunez è stata interpellata, in questa puntata, da Alfonso Signorini. Il conduttore le ha fatto vedere l'intervento della Battaglia ospite a Domenica Live. "Sta sfruttando me ed Eva per la sua popolarità. Ai tempi mi aveva vietato di parlare di noi, è una bugiarda!".

Lei ha così replicato:

"Ci tengo a precisare. Io sono una concorrente del Grande Fratello non perché sono ex di Imma Battaglia ma perché sono un'attrice. Quando in un provino del Gf dove si fa una sorta di excursus di un personaggio, è normale che alcune domande possano vertere sulla vita privata. Una storia di sette anni, sei anni di convivenza... A me non va di passare come la bugiarda di turno. Al tempo stesso non mi va di avallare una favola come quella di Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Ho ricevuto un invito telefonico per invitarmi alle sue nozze. E' venuta a casa me! C'è un invito cartaceo"

Poi davanti alle domande di Alfonso ha continuato, rispondendo così:

Per quanto riguarda il discorso Eva. quando lei ha partecipato all'Isola e Imma l'ha raggounta, giornalisti mi hanno chiamata per chiedere il perché fosse terminata la mia storia con Imma. Io non ho mai rilasciato nessuna dichiarazione. Cos'ha Eva Grimaldi più di me? Anni in più ed è coetanea di Imma"

Successivamente, per lei, una lettera della attuale fidanzata di Licia, Barbara.