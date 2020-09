Beatrice Valli nella bufera: avrebbe detto che le mamme si stancano di più

Di Claudia Cabrini mercoledì 2 settembre 2020

Una battuta che ancora una volta ha scatenato molte polemiche quella dell'influencer Beatrice Valli, che su Instagram avrebbe detto che una donna senza figli non può capire cosa significhi essere stanca

Un brutto scivolone purtroppo non passato inosservato quello di Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne sposata con il suo tronista Marco Fantini, nonché mamma di tre splendidi bimbi, compresa la piccola Azzurra, nuova arrivata da qualche mese. Beatrice, rispondendo ironicamente ad una domanda che le era stata posta su Instagram, infatti, avrebbe dichiarato che fatichi a comprendere come una donna senza figli possa davvero definirsi stanca.

La risposta, tuttavia, non è piaciuta a molti, scaturendo una vera e propria polemica sui social, in particolar modo Twitter, dove l'influencer è subito entrata in tendenza.

Beatrice, che aveva aggiunto alla risposta pubblicata su Instagram una lunga serie di emoji sorridenti, a dimostrazione del fatto che stesse seriamente scherzando, è stata però gravemente fraintesa, entrando così nell'occhio del ciclone.



"Grazie, Beatrice Valli, per averci ricordato che una donna ha diritto di essere stanca SOLO se ha dei figli e possibilmente almeno tre" le ha scritto una signora che ha sicuramente esasperato la battuta di Beatrice. E ha continuato: "Chi studia, lavora, si occupa della propria casa o di qualsiasi altra cosa che non sia fare la mamma ovviamente si riposa. Sceme noi, grazie davvero".

E ancora, "Bea Valli ha una famiglia bellissima e dei figli stupendi, ma ti do un consiglio: ragiona prima di parlare" o "Scopro oggi grazie a Bea Valli che se non hai figli non puoi sapere cosa sia la stanchezza. Per fortuna c’è lei ad illuminarci perché io ho lavorato in campagna raccogliendo frutta e verdura per otto ore al giorno sotto il sole, ma non ho figli quindi non posso lamentarmi". Beatrice ha deciso di non rispondere alle innumerevoli critiche ricevute, ma ha pensato di eliminare le Stories incriminate probabilmente cercando così di far placare le polemiche.

Che sia stata fraintesa è certo, che il popolo del web sia sempre alla ricerca di un motivo per attaccare qualcuno è altrettanto certo. Era davvero il caso di interpretare le parole di Bea come un attacco a tutte le donne non mamme esistenti al mondo? Io non credo.